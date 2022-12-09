Путин предрек заметное снижение инфляции в первом квартале 2023 года

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране наблюдается «очевидный тренд на снижение инфляции». По его словам, уровень инфляции в 2023 году продолжит падать. Как отметил глава государства, по итогам текущего года показатель ожидается на уровне 12,2%. А по итогам первого квартала 2023 года инфляция снизится до 5%, «а может быть, и ниже», – сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Как отметил президент РФ, подобная динамика имеет значение для всех стран-участниц ЕАЭС, потому что «макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на экономики всех наших стран».

При этом Владимир Путин напомнил о рекордных показателях инфляции в странах ЕСза последние 30-40 лет. «В некоторых странах Евросоюза достигают заоблачных величин для европейской экономики – 20 и более процентов», – сказал он (цитата по сайту Кремля).

Президент России напомнил, что спад российской экономики в этом году составит 2,9%, в следующем году ожидается падение ВВП РФ на 0,9%. «И будем дальше двигаться в позитивном тренде», – добавил Путин.

По информации Минэкономразвития России, годовая инфляция в России за неделю с 29 ноября по 5 декабря выросла до 12,5% с 12,04% неделей ранее.

Банк России ожидает, что годовая инфляция в 2022 году составит 12-13,0%, в 2023-м – 5-7% и вернется к целевому показателю 4% в 2024 году.

Бишкек, Наталья Петрова

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