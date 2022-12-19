Банки обязали обеспечить оплату через MirPay в интернет-магазинах

Россияне с помощью сервиса MirPay смогут оплачивать покупки в интернет-магазинах – на их сайтах и приложениях.

С требованием к банкам внедрить оплату через MirPay ранее обратилась Национальная система платежных карт (НСПК), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных банках. Однако воспользоваться этим сервисом получится только пользователям смартфонов, которые работают на операционной системе Android.

Внедрить функцию необходимо к марту 2023 года. Представитель НСПК подтвердил эту информацию.

Отмечается, что оператор карт «Мир» уже распространил по торгово-сервисным и кредитным организациям специальный технический бюллетень, описывающий алгоритм интеграции сервиса в системы оплаты покупок. Представители ряда крупных банков уже сообщили о готовности внедрить этот сервис для своих клиентов, которым оказываются услуги эквайринга.

MirPay – специальное приложение от платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты смартфоном. На данный момент это приложение скачали более 10 млн раз в Google Play и 8 млн раз в AppGallery.

Москва, Наталья Петрова

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