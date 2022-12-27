Центробанк РФ не верит в перспективы возврата замороженных Западом средств российских банков

Банк России выпустил доклад, в котором говорится, что перспективы возврата заблокированных за рубежом активов банков РФ крайне низкие, – сообщают СМИ.

В документе, обнародованном ЦБ РФ во вторник, 27 декабря, в частности, говорится: «Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы… В связи с этим ЦБ предлагает предоставить банкам рассрочку на 10 лет (по 31 декабря 2032 года) по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам. При оценке кредитного риска в отношении заблокированных активов в 2023 году банки смогут не учитывать фактор их блокирования, обусловленного действием мер ограничительного характера.

Далее резервы должны быть равны или выше минимального уровня по графику рассрочки. При этом не допускается распускать резервы, сформированные до 01.02.2022».

Следует напомнить, что в результате введенных санкций часть активов российских банков оказалась полностью заблокированной. В основном это коснулось требований к контрагентам из недружественных стран и платежей по облигациям, которые зависли в Euroclear/Clearstream. У ряда банков также были заблокированы средства в НРД после введения в отношении него санкций.

Москва, Иван Бабурин

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