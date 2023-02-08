российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 февраля 2023, 15:46 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Euroclear получил более 800 млн евро доходов от замороженных российских активов

Инвестиционные доходы от заблокированных российских активов составили 821 млн евро по итогам 2022 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет международного расчетного депозитария.

Инвестиции денежных остатков на клиентских счетах – это стандартная практика Euroclear. Таким образом минимизируется собственный кредитный риск, такой же подход применяется и к остаткам, возникшим из-за санкционных ограничений.

По прогнозам аналитиков депозитария, процентные доходы продолжат расти в 2023 году, поскольку заблокированные платежи и погашения продолжают накапливаться, хотя темп накопления значительно замедлился.

Хотя судебные разбирательства в Евросоюзе и в России по оспариванию санкций и контрмер в настоящее время не считаются существенным финансовым риском, вероятность возникновения последствий и, соответственно, события после отчетной даты возросла. «Поэтому совет директоров Euroclear считает необходимым отделить прибыль, связанную с санкциями, от базовых финансовых результатов при оценке деятельности компании», – говорится в отчете.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Центробанк РФ не верит в перспективы возврата замороженных Западом средств российских банков

Метки / Санкции против России

Лондон объявил о новых санкциях против Москвы / Изготовители колбас пожаловались на дефицит оболочки / В Европе запрет российских СМИ назвали защитой свободы слова / Иранские «танкеры-призраки» втрое увеличили объем перевозок российской нефти / Во Франции признали неэффективность санкций против России / Евросоюз исключил из потолка цен две категории нефтепродуктов / Саудиты прогнозируют дефицит нефти из-за санкций / 10 свердловских предприятий попали под санкции Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Финансы, Экономика, Европа, Санкции против России,