Euroclear получил более 800 млн евро доходов от замороженных российских активов

Инвестиционные доходы от заблокированных российских активов составили 821 млн евро по итогам 2022 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет международного расчетного депозитария.

Инвестиции денежных остатков на клиентских счетах – это стандартная практика Euroclear. Таким образом минимизируется собственный кредитный риск, такой же подход применяется и к остаткам, возникшим из-за санкционных ограничений.

По прогнозам аналитиков депозитария, процентные доходы продолжат расти в 2023 году, поскольку заблокированные платежи и погашения продолжают накапливаться, хотя темп накопления значительно замедлился.

Хотя судебные разбирательства в Евросоюзе и в России по оспариванию санкций и контрмер в настоящее время не считаются существенным финансовым риском, вероятность возникновения последствий и, соответственно, события после отчетной даты возросла. «Поэтому совет директоров Euroclear считает необходимым отделить прибыль, связанную с санкциями, от базовых финансовых результатов при оценке деятельности компании», – говорится в отчете.

Москва, Зоя Осколкова

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