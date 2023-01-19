Вашингтон планирует в ближайшее время передать Киеву конфискованные российские активы

Руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс на семинаре в Гудзоновском институте в четверг, 19 января, заявил, власти США в ближайшее время намерены начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины

В ходе своего выступления Адамс сказал: «В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий».

«В конце декабря в утвержденный президентом Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине. Минюст должен будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Украине», – напомнил чиновник.

Представитель американского минюста при этом отметил, что «этот закон не дает возможности передать все конфискованные активы. Это не идеальное решение, но, тем не менее, это дает надежду на то, что первые переводы средств от минюста Госдепартаменту начнутся в ближайшие недели и месяцы, когда будут получены окончательные постановления об изъятии в отношении некоторых активов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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