Планы передать российские активы Украине дискредитируют США – посольство РФ

Посольство России в США осудило планы Вашингтона передать арестованные российские активы Украине. В дипмиссии заявили, что подобные инициативы «дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый оплот свободного предпринимательства».

«Вашингтон своими же руками подрывает доверие к местной, да и международной финансовой системе, а также к безопасности долларовой юрисдикции», – говорится в комментарии посольства, опубликованном в его телеграм-канале.

Кроме того, как отметили в дипмиссии, подобными действиями Вашингтон игнорирует не только общепринятые юридические нормы, но и базовые американские ценности, которые «ошибочно казались незыблемыми». «Речь, прежде всего, о защите прав частной собственности», – говорится в сообщении.

В посольстве обвинили США в использовании международного права в личных интересах. «По сути, подтверждается, что Белый дом не гнушается склонять фемиду к обслуживанию собственных узкоконъюнктурных интересов. В данном случае – ради декларируемой «борьбы с российской угрозой» и поддержки киевского режима», – заключили в диппредставительстве.

Накануне в Минюсте США заявили, что американские власти в ближайшее время намерены начать передачу части конфискованных активов российского бизнеса в пользу Украины. Там напомнили о включенной в федеральный бюджет на 2023 год инициативе, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине.

Москва, Наталья Петрова

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