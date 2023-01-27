Россияне стали вдвое чаще гасить кредиты раньше срока

Россияне в 2022 году стали вдвое чаще досрочно гасить долги по потребительским кредитам. К такому выводу пришли в бюро кредитных историй «Скоринг Бюро».

Средний уровень досрочного погашения по всем видам банковских кредитов вырос до 8% в первые месяцы прошлого года, а в отдельные периоды составлял 12,2%, пишут «Известия» со ссылкой на БКИ. В 2020 и 2021 годах он фактически держался на уровне 6,5-7%, сообщил гендиректор бюро Олег Лагуткин.

Чаще всего россияне досрочно гасили потребкредиты. В среднем в 2020 и 2021 годах досрочное погашение проходило по 9-9,5% кредитов. В 2022 году показатель увеличился до 18%. При этом с марта по май он составлял 23-26%.

По ипотеке средний уровень досрочного погашения в отдельные месяцы достигал 1,7%, что в четыре раза выше значений предыдущих периодов.

По автокредитам также наблюдался рост, хотя и менее выраженный.

Эксперты убеждены, что причина роста досрочных погашений состоит в желании заемщиков пораньше избавиться от долгов в условиях неопределенности относительно уровня дохода и его стабильности в будущем.

В ряде крупнейших банков изданию подтвердили отмечаемую бюро тенденцию и ее причину.

Москва, Наталья Петрова

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