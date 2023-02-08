Мошенники звонят жертвам от Росфинмониторинга и требуют комиссию за разморозку активов

Мошенники применили новую схему обмана граждан. Злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга и требуют денег за разморозку счетов. Об этом рассказала РИА «Новости» начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.

Аферисты угрожают клиентам банков законами об отмывании денег, полученных преступным путем. «Так, гражданам от имени Росфинмониторинга поступают сообщения о мнимом взыскании денежных средств, находящихся на счетах, в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации преступных доходов», – пояснила Тисен. В доказательство своих слов мошенники используют поддельные печати ведомства.

«Имеют место также случаи многофазового мошенничества с последующим требованием дополнительных средств якобы для уплаты комиссии Росфинмониторинга», – рассказала юрист. С гражданина требуют оплатить некий комиссионный сбор, якобы для того, чтобы сохранить хотя бы часть имеющихся денежных средств. «В результате мошенники не только похищают деньги доверчивых граждан, но и их личные данные», – отметила Тисен.

Кроме того, на прошлой неделе Росфинмониторинг зафиксировал увеличение количества звонков и электронных писем гражданам от имени ведомства с «извещениями» о блокировке (замораживании) счетов и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами.

Москва, Зоя Осколкова

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