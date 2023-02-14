Евросоюз внес Россию в «черный список» налоговых юрисдикций

Совет Евросоюза обновил список юрисдикций, не сотрудничающих с Брюсселем по налоговым вопросам, добавив в него Россию, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рику. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

«Совет сожалеет о том, что эти юрисдикции не сотрудничают в налоговых вопросах, и предлагает им улучшить свою правовую базу для решения выявленных проблем», – сказано в заявлении.

В Брюсселе пояснили, что Россия включили в список после того, как «группа по Кодексу поведения проверила новое законодательство России, принятое в 2022 году, на соответствие критериям надлежащего налогового управления и пришла к выводу, что Россия не выполнила обязательство по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний». Претензии ЕС вызвали поправки к законодательству, регулирующие режим специальных административных районов (их в России два – в Приморском крае и в Калининградской области), отмечает «Интерфакс».

«Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик после начала российской агрессии против Украины», – утверждает Совет ЕС.

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон призвала все перечисленные страны «улучшить свою правовую базу и работать над соблюдением международных стандартов в области налогообложения». Она добавила, что из списка стран – налоговых убежищ исключены Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай. Теперь в этот список входят 16 юрисдикций, в основном это офшоры.

Следующий пересмотр списка запланирован на октябрь 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

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