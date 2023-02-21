ЦБ рекомендовал банкам отменить комиссии за операции по счетам участников СВО

Банк России рекомендует снизить или отменить комиссии за переводы со счета мобилизованного или другого участника специальной военной операции членам семьи и комиссии за снятие наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Кредитным организациям рекомендуется до 1 марта 2023 года установить на период до окончания специальной военной операции сниженный размер комиссионного вознаграждения (минимальный размер или бесплатно) по следующим банковским операциям клиентов: снятие наличных денежных средств с банковского счета, в кассе или с использованием электронного средства платежа в банкоматах кредитной организации, в которой открыт банковский счет», – говорится в письме Центробанка регулятора в адрес финансово-кредитных организаций.

Аналогичная рекомендация касается таких операций, как «перевод денежных средств с банковского счета, открытого военнослужащему, на банковский счет, открытый члену семьи военнослужащего».

Банкам следует ввести порядок реализации этих мер поддержки, чтобы военнослужащий мог в доступной для него форме или через представителя заявить о наличии оснований для сниженных комиссий, говорится в рекомендациях Банка России. К примеру, этот порядок может включать определение военнослужащим членов семьи, на которых должны распространяться сниженные комиссии.

Кроме того, кредитным организациям рекомендовано подробно рассказывать военнослужащим и членам их семей о том, как можно бесплатно или с наименьшими затратами перевести деньги из банка в банк (например, через СБП) и снять наличные.

Москва, Наталья Петрова

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