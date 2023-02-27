В России раскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов на 100 млрд рублей в год

Финразведка, ФНС и Центробанк раскрыли «ресторанную» схему обналичивания денег с теневым оборотом в 100 млрд рублей в год. Основой нелегального способа стал «разлом эквайринга», а ключевым звеном – расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк».

Как говорится в материалах межведомственной проверки, на которые ссылается РБК, на базе РНКО «РИБ» была создана дорогостоящая инфраструктура. В сеть входило более 5 тысяч терминалов по приему наличных платежей. В схему были включены три банка-эквайера, несколько промежуточных банков и три расчетных банка.

Платежи в ресторанах проводились через специальные терминалы, а деньги приходили к компаниям, «не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности». Затем безналичные средства менялись на неинкассированную наличность, а ресторанам предоставляли подменную кассу для неучтенной выручки. Причем даже банки, которые обслуживали рестораны, получали неверные данные.

Проверка показала, что схема функционировала с 2018 по 2022 год. На пике, в 2021 году, ее годовой оборот оценивается в 100 млрд рублей, а размер преступного дохода – в 8-10% от этой суммы, то есть 8-10 млрд рублей в год.

По словам источника агентства, схема «разлома эквайринга» заключается в том, что карточная транзакция в ресторане не идет в пользу заведения. Хотя клиент получает чек и даже кешбэк в своем банке, реальный платеж до заведения не дойдет.

В Ассоциации банков России отметили, что эта схема не использовала «какие-то особые дыры в бизнесе, так как оборудование подменялось с согласия и желания клиентов». Тем временем, объемы теневой выручки в этом сегменте стали настолько огромными, что не могли не обратить на себя внимания.

Москва, Зоя Осколкова

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