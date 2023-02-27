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Понедельник, 27 февраля 2023, 13:59 мск

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Банки хотят урезать размер бесплатных переводов самому себе

Банки предлагают снизить лимит суммы, которую клиент может переводить самому себе. Согласно законопроекту, переводиться без комиссии могут собственные средства граждан на сумму до 1,4 млн рублей, а обсуждается снижение планки до 300-600 тысяч, пишет РБК.

Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы. Это одна из мер, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», когда граждане получают оплату труда в банке, выбранном работодателем, а не ими самими. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, лимит для бесплатных переводов «самому себе» устанавливается «в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для особого перемещения физическими лицами денежных средств между банками».

Как сообщили в Ассоциация банков «Россия» (АБР), против отмены комиссий за денежные переводы до 1,4 млн рублей в месяц между счетами одного гражданина выступали крупные банки. Они предупредили, что данное направление переводов попросту может стать нерентабельным без механизма компенсации убытков банков.

Кроме того, нерыночное регулирование комиссий может привести к повышению тарифов на другие банковские продукты и услуги, утверждает ассоциация. Банки оценивают потери от неполученных комиссионных доходов за проведение таких переводов в размере от 300 млн рублей до 90 млрд рублей в год.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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