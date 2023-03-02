Внешний госдолг России уменьшился впервые за три года

Объем внешнего государственного долга России в 2022 году сократился впервые за три года, составив 4,039 трлн рублей, следует из данных Счетной палаты.

По итогам 2021 года госдолг составил 4,435 трлн рублей, 2020 года – 4,189 трлн рублей, 2019 года – 3,395 трлн рублей. Объем общего госдолга в прошлом году достигал 22,82 трлн рублей. Его доля относительно ВВП упала на один процентный пункт до 17,1%.

Объем внутреннего госдолга по итогам 2022 года, по информации СП, составил 18,78 млрд рублей, объем внешнего госдолга – 4 038,6 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Аудиторы считают, что данные цифры вписываются в «норму». С учетом накопленных резервов госдолг находится на безопасном уровне. Его соотношение к ВВП является наименьшим среди всех стран «Большой двадцатки». В Счетной палате пояснили, что безопасным считается уровень госдолга в пределах до 20% ВВП. Между тем в некоторых развитых странах уровень госдолга близок или превышает 100% ВВП, не влияя серьезным образом на экономическую устойчивость, указали в СП.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»