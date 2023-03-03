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Пятница, 3 марта 2023, 08:30 мск

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Посол РФ анонсировал скорый запуск платежной системы «Мир» на Кубе

На Кубе близится к завершению подготовка к запуску платежной системы «Мир». Об этом сообщил посол России в Гаване Андрей Гуськов.

«По информации кубинской стороны, работа над запуском платежной системы «Мир» близка к завершению», – сообщил дипломат в интервью РИА «Новости». По его словам, ее внедрение должно позитивно сказаться на росте российского туристического потока на остров.

Напомним, посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья летом прошлого года в интервью «Известиям» заявлял, что Гавана к концу 2022 года планируют запустить платежную систему «Мир». Это, по его словам, облегчит финансовые операции между двумя странами и сделает удобным пребывание на острове туристов из России.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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