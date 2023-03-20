Индонезия подготовилась к отключению Visa и Mastercard

Власти Индонезии призвали банки отказаться от западных платежных систем, чтобы обезопасить расчеты. Национальный Центробанк планирует заменить Visa и Mastercard собственной платежной системой, сообщает агентство «Прайм».

Собственная платежная система поможет снизить комиссии и обеспечить независимость расчетов, надеются власти. Центральный банк Индонезии ведет переговоры с местными предприятиями, и около 90% из них согласились отказаться от использования Visa и Mastercard, заявили в регуляторе.

В США признали, что Россия и Китай настолько успешно противостояли санкциям, что Вашингтон больше не сможет использовать их в прежних объемах. Так, обе державы сумели перевести важные расчеты в национальные валюты, чтобы не зависеть от доллара. Обе успешно создали и используют собственные платежные системы по аналогии с международным сервисом SWIFT.

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