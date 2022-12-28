СМИ: Россия и КНР приблизили конец «золотых дней» для санкций США

Санкции были излюбленным оружием США, пока Китай и Россия не победили Штаты на этом поле. Москва и Пекин нашли способы не зависеть от доллара, приблизив конец «золотых деньков» санкционной политики Вашингтона, пишет Foreign Affairs.

«Золотые дни американских санкций могут скоро закончиться. Вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира», – пишет издание.

Россия и Китай продвигают политику расчетов в национальных валютах, чтобы сделки не зависели от доллара. Китайская платежная система CIPS работает по аналогии с международным сервисом SWIFT. К китайскому аналогу уже подключились 1300 банков из более чем 100 стран.

Около 300 млн китайцев используют цифровой юань, эмитированный Центробанком КНР, который можно хранить в телефоне. Экономисты прогнозируют рост числа пользователей до миллиарда к 2030 году. И эти цифровые средства недоступны для санкций США.

Аналитики уже отмечали, что Вашингтон нарушает основные сложившиеся в мире правила торговли. ВТО признала незаконным основание для введения пошлин в отношении китайских товаров. Но Белый дом объявил решение о пошлинах вопросом национальной безопасности и велел ВТО не смешиваться в его дела.

В ФРГ и Франции признали, что российская экономика оказалась устойчивее к западным санкциям, чем ожидалось. Запад не добился антироссийскими санкциями ни одной из заявленных целей, потому что Россия перешла на азиатские рынки.

Москва, Наталья Рязанова

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