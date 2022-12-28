Во Франции и ФРГ признали устойчивость экономики России

Российская экономика оказалась устойчивее к западным санкциям, чем ожидалось, признал обозреватель немецкого издания Die Welt Эдуард Штайнер.

В доказательство он указал на то, как россияне готовятся к новогодним праздникам. Например, спрос на столики в ресторанах даже выше, чем в прошлом году. И это мало соответствует образу страны, которая «находится в экономическом кризисе и под яростно провозглашаемыми западными санкциями».

«В апреле МВФ предсказывал падение российской экономики в годовом исчислении на уровне 8,5%. В июле он понизил прогноз до 6%, в октябре согласился на совсем уж жалкие 3,4%. Прогноз ВМФ на следующий год уже не такой мрачный для России всего 2,3%», – напомнил Штайнер.

Французская Le Figaro признала, что Запад не добился антироссийскими санкциями ни одной из заявленных целей. Россия уменьшила объем сделок с Европой, но увеличила экспорт в Азию.

«Самое обидное, что она укрепила при этом связи с другими партнерами, которые никогда не осуждали спецоперацию России: Китаем, Турцией и Индией. Турция, единственный член НАТО, который не участвует в санкциях в отношении России, в настоящее время отправляет более 40% российского экспорта в 34 страны», – говорится в статье.

В Банке России заявили, что адаптация российской экономики к санкциям происходит лучше прогнозов. Но потребуется структурная перестройка экономики, чтобы выйти на устойчивый рост.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов подтвердил, что руководству России удалось удержать экономику страны от неуправляемого пике. По его прогнозам, 2023 год станет легче нынешнего.

Москва, Наталья Рязанова

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