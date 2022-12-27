Белоусов уверен, что 2023 год будет для России легче 2022-го

Руководству России удалось удержать экономику страны от неуправляемого пике. И будущий год станет легче нынешнего, спрогнозировал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022: мы не видим там каких-то фатальных проблем», – сказал политик в интервью телеканалу «Россия 24».

Власти страны ожидали более жесткого развития ситуации в экономике в связи с усилением западных санкций. Самым сложным периодом было начало марта и время с апреля по июнь. Но удалось сохранить управление над основными направлениями экономики вопреки прогнозам.

«Прежде всего, нам удалось сохранить управляемость. Вопрос был очень серьезный с управляемостью экономическими процессами, вопрос стоял очень серьезно», – сказал Белоусов.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал собственный прогноз на 2023 год, указав, что нефть и газ вырастут в цене, Великобритания вернется в Европейский союз, Польша и Венгрия захватят западные территории бывшей Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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