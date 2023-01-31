Минэкономразвития: прогноз МВФ говорит о преодолении Россией санкций

В Минэкономразвития России отреагировали на новый прогноз Международного валютного фонда для российской экономики. В МВФ ожидают, что вместо падения на 2,3% ВВП России вырастет на 0,3% в 2023 году, а в 2024 году рост ускорится до 2,1%. В Минэкономики констатировали, что оценки экспертов МВФ сближаются с российскими прогнозами и свидетельствуют о преодолении Россией западных санкций. Дальнейшее восстановление экономики, по мнению ведомства, будет зависеть от восстановления потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования.

«Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран, – цитирует сообщение Минэкономразвития «Интерфакс». – В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского».

Минэк уточнит свои оценки на текущий и последующие годы «в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития». Сценарные условия обычно готовятся в марте-апреле.

МВФ до начала спецоперации на Украине ожидал роста ВВП России на 2,1% в 2023 году. В дальнейшем он спрогнозировал падение российской экономики на 2,3%, а затем ухудшил прогноз до снижения на 3,5%. Осенью МВФ пересмотрел прогноз, ожидая, что ВВП России упадет на 2,3%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует падение российской экономики в 2023 году на 0,8%, Банк России – в пределах 1-4%.

Согласно официальным предварительным оценкам, снижение ВВП России в 2022 году составило около 2,5%, а по оценке МВФ – 2,2%. На фоне ужесточения санкций МВФ ожидал спада в российской экономике в прошлом году на уровне 3,4%.

Напомним, в конце декабря первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что 2023 год станет «гораздо легче», чем 2022-й. По его словам, власти не видят «каких-то фатальных проблем».

Москва, Наталья Петрова

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