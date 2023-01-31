МВФ изменил прогноз по экономике РФ с падения на рост в 0,3%

Международный валютный фонд повысил свой прогноз развития российской экономики. Вместо снижения на 2,3% России предсказали рост на 0,3% в 2023 году.

Фонд опубликовал обзор мировой экономики на своем сайте.

Аналитики отметили, что ожидаемого на уровне 3,4% спада в российской экономике не случилось в 2022 году на фоне ужесточения санкций. Но осенью прошлого года МВФ вернулся к прогнозу снижения на 2,3%. Новая оценка оказалась более оптимистичной: рост на 0,3% в 2023 году, на 2,1% в 2024 году.

Рост мировой экономики в текущем году ожидается на уровне 2,9%, в 2024 – на 3,1%. В 2022 году мировая экономика показала рост на 3,4%.

Специалисты фонда спрогнозировали общемировую инфляцию на уровне 6,6% в 2023 году, 4,3% в 2024-м.

Организация Объединенных Наций в январском докладе заявила о сокращении российской экономики по итогам 2022 года на 3% вместо ожидаемых 15%. Аналитики ООН предсказали сокращение еще на 2,9% в 2023 году. В ООН отметили усилия Банка России по поддержанию финансовой стабильности, стабилизацию инфляции, быстрое восстановление кредитных потоков в частном секторе.

Москва, Наталья Рязанова

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