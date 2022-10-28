Российская экономика адаптируется к западным санкциям лучше, чем ожидалось – Набиуллина

Адаптация российской экономики к санкциям происходит лучше, чем прогнозировал ранее Центробанк. Об этом сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. По ее оценке, требуется структурная перестройка экономики, чтобы выйти на устойчивый рост.

«Сложные моменты, связанные с подстройкой экономики к тем ограничениям, которые были введены весной прежде всего, мы видим, что эта адаптация происходит достаточно активно и лучше, чем наши ожидания весной, летом», – отметила глава ЦБ.

При этом Набиуллина подчеркнула, что «это не означает, что впереди у нас легкие задачи». «Впереди у нас сложнейшая задача структурной перестройки. И, безусловно, внешнее давление сохраняется и может усиливаться. Мы все это прекрасно понимаем. Впереди достаточно сложный процесс структурной перестройки экономики для того, чтобы она вышла на устойчивую траекторию развития», – заключила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

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