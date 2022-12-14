The New York Times: США открыто нарушили правила мировой торговли

Вашингтон нарушает основные сложившиеся в мире правила торговли. И настаивает, что происходящее вне компетенции Всемирной торговой организации, подметил обозреватель газеты The New York Times Пол Кругман.

ВТО признала незаконным основание для введения администрацией экс-президента США Дональда Трампа пошлин в отношении китайских товаров. Но действующий президент США Джо Байден заявил, что это вопрос национальной безопасности и не подпадает под юрисдикцию ВТО.

«Администрация Байдена прямо отказалась следовать правилам ВТО. Трамп, возможно, слишком шумел, но Байден незаметно меняет главные основы мирового экономического порядка», – считает Кругман.

Он отметил, что новый законопроект о защите от инфляции получился очень протекционным и националистическим. Он предусматривает субсидии для сохранения климата и позволяет климатическим активистам указывать на все рабочие места, созданные за счет субсидий на зеленую энергию. «Но не нарушает ли это правила торговли?» – задался вопросом Кругман.

Обвинения в протекционизме в адрес Вашингтона уже озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал европейских коллег поддерживать отечественных производителей. Аналитики отметили, что Франция и Германия договорились о возможности объявить торговую войну Штатам, если инициатива о снижении инфляции останется в прежнем виде.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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