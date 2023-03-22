Мошенники начали вербовать своих жертв для обналичивания денег

Мошенники вербуют россиян, которые уже становились жертвами аферистов, чтобы выводить украденные деньги. В результате такие дважды обманутые люди могут попасть под уголовную ответственность.

Новую схему мошенничества выявили сотрудники безопасности ВТБ, пишет РБК. Злоумышленники от имени органов госбезопасности обзванивают россиян, которые ранее уже пострадали от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход.

Согласившихся используют как дропперов, переводят им на банковские карты похищенные деньги, с которыми жертвы должны проделать другие манипуляции. Таким образом, человек участвует в незаконном обналичивании чужих средств.

Жертва злоумышленников переводит деньги не на их карту, а на карту дроппера, который позже обналичивает средства и передает организаторам, а те, в свою очередь, дают ему за это какой-то процент от украденного. С помощью усложненной схемы вывода средств преступники запутывают следы для следователей и специалистов по информбезопасности.

Все это мошенники называют «спасением» денег, которые якобы хотят похитить некие злоумышленники. На деле аферисты хотят переложить на своих жертв ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками.

Москва, Зоя Осколкова

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