Жертвы финансовых пирамид в России потеряли 100 млрд рублей за год

В 2022 году число финансовых пирамид в России выросло в три раза, а ущерб от их деятельности составил 100 млрд рулей. Об этом сообщили в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Несмотря на действия надзорных органов, даже заблокированные проекты мошенников продолжают активную деятельность и привлекаются новых жертв.

Новая пирамида возникает в России в среднем раз в четыре часа, каждую минуту они крадут у россиян 200 тысяч рублей, пишут «Известия». «В 2021 году в результате отслеживания работы подобных компаний непосредственно «на земле» (в офлайн), в интернете, а также благодаря сообщениям граждан был найден 871 субъект (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и так далее) с признаками финансовой пирамиды, а в 2022 году – 2017», – сообщили в Центробанке.

Центробанк России за год добился блокировки более чем 4 тысяч интернет-ресурсов мошенников. Цель блокировки – оградить потребителей от взаимодействия со злоумышленниками. Подозрительные проекты также помещаются в специальный публичный реестр. Сейчас в нем 8740 записей. Только с начала 2023 года регулятор внес в него 346 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Тем не менее механизм ограничений работает далеко не на сто процентов.

Даже если сайт пирамиды заблокирован, ее авторы просят граждан пользоваться VPN для получения доступа. Так что и после блокировки доступ к ресурсам не прекращается полностью. Кроме того, на практике сайты и мессенджеры организаций, попавших в реестр ЦБ, далеко не всегда оказываются заблокированными.

Информацию о финансовых пирамидах Центробанк передает в правоохранительные органы, однако сама по себе она не является основанием для возбуждения уголовного дела. К тому же мошенникам «нет никакого дела» до попадания в черный список ЦБ, они себя там «весьма комфортно чувствуют» и продолжают обманывать граждан.

Москва, Зоя Осколкова

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