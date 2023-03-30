Украина получила от США $1,25 млрд на поддержку бюджета

Киев получил очередной грант от Вашингтона в размере 1,25 млрд долларов. Средства предназначены для поддержки украинского бюджета, сообщило министерство финансов Украины.

Деньги пришли по программе Всемирного банка по поддержке государственных расходов на укрепление административного потенциала. Из этих денег Киев сможет выплатить социальные пособия и зарплаты бюджетникам. В рамках проекта США отправили на Украину в феврале и марте 2,5 млрд долларов.

Напомним, 21 марта Украина получила от Евросоюза транш по программе макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Всего на 2023 год запланирована отправка 18 млрд евро.

Киев, Наталья Рязанова

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