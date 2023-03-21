ЕС отправил Украине еще 1,5 млрд евро помощи

Евросоюз отправил Украине очередной транш по программе макрофинансовой помощи, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Киев ушло 1,5 млрд евро из запланированных на 2023 год 18 млрд.

«Сегодня мы выплатили Украине еще 1,5 млрд евро. Наша поддержка помогает Украине работать, защищая себя, и твердо ставит Украину на путь к ЕС, поддерживая реформы, эффективное управление и финансовую стабильность», – сообщила чиновник на своей странице в сервисе микроблогов.

В середине января ЕС выплатил Украине три миллиарда евро в качестве первого транша из пакета помощи. С марта выплаты бстанут ежемесячными, по 1,5 млрд евро. Украине придется гасить долги перед Европой в течение 35 лет, начиная с 2033 года. Но в Киеве заявили, что помощь со стороны Евросоюза недостаточна.

Москва, Наталья Рязанова

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