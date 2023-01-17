ЕС отправил Украине первые 3 морд евро кредитной помощи

Евросоюз (ЕС) отправил первый транш в рамках программы кредитной помощи Украине. Еврокомиссия сообщила, что сумма перевода в Киев составила три миллиарда евро.

«Евросоюз направил во вторник первый транш помощи в три миллиарда евро из программы макрофинансовой помощи объемом 18 млрд», – цитируют сообщение «Известия».

Глава Минфина Украины Сергей Марченко назвал недостаточной финансовую помощь Запада в адрес Украины. «Поддержка международных партнеров сыграет решающую роль в том, как мы переживем 2023 бюджетный год», – заявил министр.

При этом, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что Киев получил от западных партнеров более 31 млрд долларов за 10 месяцев 2022 года.

Москва, Наталья Рязанова

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