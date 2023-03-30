В России возобновляется программа льготного автокредитования, но не для всех

Минпромторг России объявил о возобновлении программы льготного автокредитования. В текущем году оформить льготный автокредит смогут лишь медики, работники сферы образования, а также участники военной спецоперации на Украине и членов их семей.

«В 2023 году она (программа льготного автокредитования – прим. ред.) продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников; работников сферы образования; мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО, а также членов их семей», – говорится в сообщении министерства.

В Минпромторге уточнили, что базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей ДФО – 25%). Под условия программы подпадают автомобили отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей.

Для электромобилей российского производства также действует скидка – 25%, но не более 625 тыс. рублей. Воспользоваться ей могут все категории заемщиков, отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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