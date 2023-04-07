Россиян предупредили о новой схеме хищения денег с помощью QR-кодов

Мошенники в России придумали новую схему для обмана граждан. Чтобы вывести деньги со счетов клиента банка, злоумышленникам не нужны данные карты или доступ в онлайн-кабинет – им достаточно только QR-кода, если люди передают его сами. Об этом сообщает Банк России в своем телеграм-канале.

Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники.

Схема выглядит следующим образом: злоумышленники звонят клиентам банков под видом сотрудников кредитной организации, сообщают, что в банк поступил несанкционированный запрос на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Получив QR-код, лжесотрудники банков снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

«Расчет – на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться», – говорится в сообщении Банка России.

В Центробанке подчеркнули, что QR-код в этом случае фактически является поручением банку выдать деньги без ввода ПИН-кода. Им нельзя ни с кем делиться, а также хранить его в телефонах или в распечатанном виде. Настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

Москва, Наталья Петрова

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