Дефицит бюджета США почти удвоился в марте

В марте дефицит бюджета США увеличился до 378,076 млрд долларов. Это почти вдвое больше показателя на март 2022 года – 192,634 млрд долларов.

Доходы госбюджета составили 313,24 млрд долларов, снизившись на 0,6%, а расходы выросли на 36%, до 691,317 млрд. По итогам шести месяцев финансового года дефицит увеличился на 65% относительно того же периода прошлого года и составил 1,1 трлн долларов, следует из данных американского Минфина.

По итогам пяти месяцев финансового года рост дефицита составил 52%, до 722,627 млрд долларов. Показатель февраль к февралю вырос на 21,2%, до 262,434 млрд.

Аналитики отметили, что всего за одно поколение финансовый баланс США рухнул на всех уровнях управления. У штатов под управлением демократов дела оказались хуже, чем у тех, которыми руководят республиканцы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»