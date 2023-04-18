Минфин выступил против запрета на хранение более 1 млн рублей наличными

Министерство финансов России не поддерживает предложение о декларировании наличных средств свыше 1 миллиона рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения», – говорится в сообщении Минфина.

Ранее депутат Анатолий Вассерман предложил ввести ограничения на хранение гражданами крупных денежных сумм. В частности, парламентарий подготовил поправки к Уголовному кодексу, чтобы дополнить его статьей о неправомерном обороте денежных средств.

«Хранение наличных средств в рублях или иностранной валюте в сумме, эквивалентной или превышающей 1 миллион рублей, без уведомления налогового органа, включая указание происхождения средств, наказывается штрафом в размере незаконно хранимых средств в двукратном размере, а также конфискацией всех незаконно хранимых средств», – говорится в законопроекте.

Свою идею Вассерман объяснил тем, что большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже «черном» секторе экономики, а потому требуют особого внимания и контроля.

Москва, Зоя Осколкова

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