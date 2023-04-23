Мир без гегемона: Дерипаска предрек крах эпохи доминирования доллара через 5 лет

Эпоха доминирования американского доллара в мировых расчетах завершится через пять лет, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска.
«Ещё каких-то 5-7 лет назад доминирование доллара в мировых расчетах, финансовых операциях казалось абсолютно незыблемым. Но теперь, после того, как это доминирование, это превосходство было использовано в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок – те же санкции против компаний, в которых работают десятки, сотни тысяч людей – этому доминированию очень быстро начинает приходить конец», – отметил Дерипаска в своем телеграм-канале.
«Уже через 5 лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы. Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона», – уточнил бизнесмен.
При этом Дерипаска выразил сожаление, что «наша кабальная финансовая система нас еще долго будет тянуть вниз, вися тяжелой гирей дорогих кредитов в экономике РФ».
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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