Австралия повысила ключевую ставку до 3,85% годовых

Резервный банк Австралии повысил ключевую ставку до 3,85% годовых. Аналитики ожидали, что показатель останется на прежнем уровне, но его подняли на 25 базисных пунктов, пишет Herald Sun.

После сохранения ставки на прежнем уровне в апреле аналитики готовились к аналогичному решению в мае. Они опирались на данные статистики о снижении инфляции с 7,8% до 7%. Но Резервный банк заявил, что ситуация требует дальнейшего ужесточения политики, поскольку инфляция все еще слишком высокая.

В декабре 2022 года ключевая ставка в Австралии достигла 10-летнего максимума после повышения на 25 базисных пунктов до 3,10%. Аналитики прогнозировали в 2023 году снижение инфляции до 3%.

Канберра, Наталья Рязанова

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