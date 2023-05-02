Россия готовится снова закупать валюту для резервов – Bloomberg

Россия в мае может возобновить покупку иностранной валюты для своих резервов на фоне стабилизации государственных финансов из-за роста доходов от нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, первоначальные объемы закупок могут быть эквивалентны около $200 млн в юанях в месяц. Соответствующее заявление Минфина ожидается на этой неделе, сообщает агентство.

Отмечается, что китайская валюта является основным активом, который Россия все еще может использовать для проведения транзакций для своего Фонда благосостояния, размер которого оценивается в $154 млрд.

По словам аналитика Freedom Holding Натальи Мильчаковой, рынку важно, что государство снова будет накапливать резервы, а не тратить их. Эксперт полагает, что это может положительно сказаться на рубле.

Экономист Александр Исаков считает, что объемы покупок иностранной валюты изначально будут небольшими, но весьма символичными. «Поскольку они покажут, что страна вместо того, чтобы проедать резервы, их наращивает», – пояснил эксперт.

Подобный поворот, как отмечает агентство, подчеркнет способность России к поддержанию притока нефтедолларов на фоне санкций и ценового потолка на нефть и нефтепродукты.

В январе этого года Банк России возобновил операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Операции проводятся на Московской бирже в инструменте «китайский юань – рубль».

В начале апреля Минфин сообщил, что с 7 апреля по 5 мая сократит продажу юаней в рамках бюджетного правила в полтора раза. Ведомство планировало ежедневно продавать валюту в эквиваленте 3,7 млрд рублей. Всего на продажу валюты было направлено 74,6 млрд рублей против 119,8 млрд рублей в марте.

Москва, Наталья Петрова

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