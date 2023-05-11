Четверть россиян готовы открыть вклад в китайских юанях

Каждый четвертый житель России готов открыть банковский вклад в китайских юанях. Об этом сообщается в результатах исследования, опубликованного РИА «Новости».

Пятая часть (21%) держателей депозитов предпочитают хранить сбережения в валютах недружественных стран. Так 12% владеют вкладами в иностранных валютах, открытых до 2022 года, а 9% продолжают и сейчас пополнять свои сберегательные счета.

Несмотря на то, что традиционно россияне отдают предпочтение доллару и евро, часть опрошенных все же заявили, что готовы вложиться в валюты дружественных стран. В частности, 26% респондентов согласны держать свои сбережения в китайских юанях, 7% – дирхамах ОАЭ, 5% – в турецких лирах, 3% – в индийских рупиях.

Самой надежной для сбережения стал юань, таковым его назвали 24% участников опроса. Уверены в долларе США 22% граждан, в евро – 20%. Кроме того, 3% доверяют дирхаму ОАЭ, турецкой лире – 2%, индийской рупии – 1%.

При этом почти половина (45%) россиян, участвовавших в опросе, вообще не доверяют никакой иностранной валюте. 43% хранят деньги только в рублях, а 36% вообще не имеют сбережений.

Москва, Зоя Осколкова

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