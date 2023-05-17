В России расходы родителей на выпускные детей выросли в полтора раза

В России за последние четыре года расходы родителей на организацию выпускных балов детей выросли в полтора-два раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob.

«В среднем по России на выпускной в девятом классе родители сейчас тратят 10,5 тысячи рублей, в 11 классе – 16,5 тысячи рублей», – пишет РБК со ссылкой на опрос. В Москве и Санкт-Петербурге расходы выше, чем в среднем по стране.

По сравнению с 2019 годом, траты на выпускной в девятом классе выросли в два раза (было 5,9 тысячи), в 11-м – в полтора (11,4 тысячи рублей). Относительно прошлого года они увеличились на 500 рублей и 1,5 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, подорожала одежда для торжества. В среднем по России на наряд для выпускника девятого класса тратят 13,5 тысячи рублей, для выпускницы – 13 тысяч рублей. В 11-м классе костюм для сына будет стоить родителям 17 тысяч рублей, а для дочери – 16,5 тысячи.

В исследовании приняли участие три тысячи родителей выпускников 9 и 11 классов школ. Опрос проводился в 501 населенном пункте во всех округах России.

Москва, Зоя Осколкова

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