Украина получила 19 млрд долларов кредитов с начала 2023 года

С начала 2023 года бюджет Украины пополнился на 19 млрд долларов за счет кредитов и грантов от международных финансовых организаций. Европейский инвестиционный банк одобрил новый грант на 50 млн евро для Киева на поддержку критической инфраструктуры, сообщило агентство «Прайм».

По данным украинского Минфина, всего из внешних источников в бюджет на 1 июня поступило 26,5 млрд долларов. Источники финансирования: военные облигации, кредиты от международных финорганизаций, двусторонние кредиты и гранты. Внешняя помощь в виде кредитов и грантов составила 19,792 млрд долларов.

Евросоюз отправил Украине 8,124 млрд долларов, США – 6 млрд, МВФ – 2,706 млрд, Канада – 1,757 млрд.

Европейский инвестиционный банк и банк ЕС одобрили Киеву новый грант в 50 млн евро. Средства должны быть потрачены на поддержку критической инфраструктуры и возведение временных мостов в регионах Украины. Киев отчитался, что с февраля 2022 года построил 85 временных переправ для сообщения между населенными пунктами.

Государственный долг Украины в апреле вырос до 124,3 млрд долларов. Только за апрель сумма долга увеличилась на 4,4 млрд долларов.

Киев, Наталья Рязанова

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