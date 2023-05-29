Государственный долг Украины увеличился до 124,3 млрд долларов, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Только за апрель сумма долга выросла на 4,4 млрд долларов.

«На 30 апреля государственный и гарантированный государством долг составил 4544,9 млрд гривен или 124,3 млрд долларов в валютном эквиваленте. За последний отчетный месяц госдолг вырос на 3,7% в гривне», – говорится в сообщении политика в сервисе микроблогов.

Гетманцев добавил, что задолженность подскочила в апреле из-за первого транша от Мирового валютного фонда в размере 2,7 млрд долларов. В конце марта МВФ одобрил четырехлетний план по кредитованию Украины на 15,6 млрд долларов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не существует как страна в финансовом плане, поскольку не может сама себя финансировать.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что в результате политики киевского режима Украина превратилась в государство-банкрот. Киев тратит половину бюджета на обслуживание долгов и берет все новые.

Москва, Наталья Рязанова

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