Президент Украины Владимир Зеленский лишил своих граждан будущего. Киев тратит половину бюджета на обслуживание долгов и берет все новые, рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его мнению, Украина лишилась суверенитета в результате госпереворота в феврале 2014 года, а в результате политики киевского режима превратилась в государство-банкрот.

«Бюджет почти на 40% формируется за счет иностранных кредитов и займов. В следующем году зарубежное финансирование составит 58%. Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов – 57,9%. Поэтому вынужден брать новые кредиты. Украина – государство-банкрот», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Киев не может сам выплачивать зарплаты, пенсии и пособия, решать социальные вопросы. И ситуация ухудшается.

«Проблема очевидна. Зеленский лишил граждан Украины будущего, вогнав страну в долговую кабалу», – подвел итог спикер Госдумы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 90% налогов и сборов в 2023 году пойдут на армию и обеспечение государственной безопасности страны. Верховная Рада 3 ноября приняла госбюджет на 2023 год с дефицитом в 38 млрд долларов. А с начала специальной военной операции России в феврале украинский бюджет получил от иностранных союзников порядка 20,4 млрд долларов.

Москва, Наталья Рязанова

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