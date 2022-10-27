Казна Украины получила более $20 млрд от других стран

Порядка 20,4 млрд долларов международной помощи поступило в бюджет Украины с 24 февраля. Эта сумма превысила величину поступлений от налогов и сборов, признал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Относительно международной поддержки нашего бюджета. С 24 февраля по 27 октября она составила 752,3 млрд грн. Это как минимум на 10% больше, чем все поступления от налогов и сборов», – написал политик в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что Украина накопила 100 млрд долларов долгов, проценты по которым растут с каждым днем. Киевский режим не может самостоятельно выплачивать пенсии и пособия. Финансовая система страны разрушена, и Украина потеряла способность существовать как государство.

Киев, Наталья Рязанова

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