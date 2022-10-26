Володин назвал Украину колонией США

Украина больше не может существовать как государство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Киевский режим лишился самостоятельности и сделал страну американской колонией, считает политик.

«О ситуации на Украине: полная потеря самостоятельности. Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Киев признался, что не может исполнять социальные обязательства перед собственными гражданами без финансовой помощи извне. При этом, страна накопила 100 млрд долларов долгов, проценты по которым растут с каждым днем.

«Киевский режим не может самостоятельно выплачивать зарплаты и пенсии. Финансовая система страны разрушена. Украина потеряла способность существовать как государство», – подвел итог спикер Госдумы.

В августе Володин отметил, что киевский режим обанкротил страну и Украина лишилась финансовой самостоятельности. Киев тратит 60% бюджета на военные расходы.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Евросоюза 38 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета в 2023 году. Эти деньги нужны для выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий.

Москва, Наталья Рязанова

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