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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 15 августа 2022, 09:29 мск

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Володин назвал Украину банкротом

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Украина лишилась финансовой самостоятельности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Киев тратит 60% бюджета на военные расходы и без финансовых вливаний Запада не может выдавать зарплаты и пособия.

Володин отметил, что дефицит украинского бюджета каждый месяц достигает пяти миллиардов долларов. То есть киевский режим обанкротил страну.

«Украина – банкрот. Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны. Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла», – написал российский политик в своем телеграм-канале.

В середине июля Киев потребовал от Запада ежемесячную поддержку в девять миллиардов долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Украина заявила, что без данной суммы выжить будет «практически невозможно».

В начале августа США пообещали Украине 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, часть которой поступит до конца месяца. Эти деньги должны потратить на зарплаты гражданским служащим, учителям и врачам, оплату газа и электричества для объектов инфраструктуры.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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В рубриках / Метки

Киев, Крым, Москва, Донбасс, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Финансы, Экономика, Володин Вячеслав,