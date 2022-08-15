Володин назвал Украину банкротом

Украина лишилась финансовой самостоятельности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Киев тратит 60% бюджета на военные расходы и без финансовых вливаний Запада не может выдавать зарплаты и пособия.

Володин отметил, что дефицит украинского бюджета каждый месяц достигает пяти миллиардов долларов. То есть киевский режим обанкротил страну.

«Украина – банкрот. Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны. Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла», – написал российский политик в своем телеграм-канале.

В середине июля Киев потребовал от Запада ежемесячную поддержку в девять миллиардов долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Украина заявила, что без данной суммы выжить будет «практически невозможно».

В начале августа США пообещали Украине 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, часть которой поступит до конца месяца. Эти деньги должны потратить на зарплаты гражданским служащим, учителям и врачам, оплату газа и электричества для объектов инфраструктуры.

Москва, Наталья Рязанова

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