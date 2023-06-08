Россиян не устраивает размер их будущей пенсии, но копит только каждый седьмой

Более половины (55%) жителей России хотят предпринять какие-то шаги, чтобы обеспечить себе достойную пенсию. Но лишь 14,6% граждан уже сейчас что-то делают для достижения этой цели.

Согласно результатам опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, только 4% респондентов в настоящее время устраивает размер их будущей пенсии. 44,6% назвали оптимальный размер пенсии в диапазоне 30-50 тысяч рублей. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 20 до 50 лет, пишет «Газета.ru».

«Больше половины (55%) намерены проявить инициативу и специально подготовиться, чтобы обеспечить себе хороший доход в старости. Доля тех, кто уже предпринимает реальные шаги в этом направлении, почти в три раза меньше, чем тех, кто только планирует: делают накопления на пенсию 14,6%, задумываются об этом – 40,4%», – говорится в исследовании.

Среди инструментов, которые смогу обеспечить достойный доход в старости, россияне назвали вложения в недвижимость (50%), получение дополнительных профессиональных навыков (27,6%) и трудоустройство на работу с «белой» зарплатой (24,4%).

Москва, Зоя Осколкова

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