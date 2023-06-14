Биржевой курс доллара превысил 85 рублей

Доллар и евро сегодня продолжили рост по отношению к российскому рублю. На Московской бирже курс валюты США поднимался выше 85 рублей впервые с начала апреля 2022 года. Евро превысил 91 рубль.

По состоянию на 9:50 мск, доллар торговался на отметке 85,03 рубля. Единая европейская валюта к этому времени достигала 91,72 рубля.

Чуть позже рост доллара и евро замедлился. К 10:52 мск курс «американца» составлял 84,78 рубля, что на 48 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов, евро торговался по 91,53 рубля (+60 копеек).

Как отмечается в комментарии «БКС Мир инвестиций», основным фактором девальвации рубля выступает «снижение цен на энергоносители в мае и сокращение притоков иностранной валюты» – цена нефти Urals снизилась на 9% до $53,3 за баррель.

Поддержку рублю оказывают восстановление объема импорта до уровней 2020-2021 годов, увеличение продажи юаней в рамках бюджетного правила, но этого пока недостаточно для стабилизации курса, указывают аналитики.

Москва, Наталья Петрова

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