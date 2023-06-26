Биржевой курс доллар подскочил выше 87 рублей, евро – выше 95 рублей

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже поднимался выше 87 рублей, впервые с марта 2022 года, подскочив в моменте до 87,23 рубля. Евро достигал 95,28 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 3,15 рубля, евро – на 3,79 рубля.

На 8:23 мск доллар торгуется на отметке 85,83 рубля, евро – 93,6 рубля. Китайский юань достиг 11,85 рубля.

Основной причиной резкого ослабления рубля на старте торгов в понедельник стал рост политической напряженности в стране, вызванный событиями с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка военного мятежа, считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА».

Кроме того, на российскую валюту оказывает давление нестабильная ситуация на мировых рынках из-за опасений инвесторов относительно того, что повышение процентных ставок крупнейшими центробанками мира может спровоцировать рецессию в мировой экономике.

Москва, Наталья Петрова

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