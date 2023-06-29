Шутка в комментарии к переводу может стать причиной блокировки счета

Неуместные фразы в комментарии к переводу денежных средств могут стать поводом для блокировки банковского счета. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на главу службы финансового мониторинга «Сравни» Александра Переудина.

«К подписям к переводу нужно относиться ответственно и не указывать легкомысленных фраз или шуток, которые на первый взгляд могут показаться безобидными. Ведь в случае запроса банка их нужно будет обосновать, что ничего плохого вы не подразумевали», – объяснил эксперт.

Кредитные организации тщательно проверяют комментарии к подобным операциям, так как обязаны выявлять подозрительные транзакции. Если в назначении платежа указать «деньги в долг» или «заем», то следует иметь в виду, что банк имеет право запросить договор. Если организация его не получит, то она может и не провести операцию.

«Такие фразы при переводе как «онлайн-казино», «финансовая пирамида», «криптовалюта» могут вызвать интерес у банка, а у инициатора или получателя такого перевода могут возникнуть проблемы в обслуживании, в том числе в виде приостановки операции и блокирования счета клиента», – подчеркнул финансист.

Москва, Зоя Осколкова

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