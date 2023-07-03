Более 80% россиян не хотят расплачиваться в магазинах лицом

Большинство опрошенных россиян (81%) не готово расплачиваться в магазинах лицом. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Данный способ оплаты сегодня согласны использовать только 7% респондентов. Еще 12% участников опроса затруднились обозначить свою позицию.

Противники биоэквайринга заявляют, что у них нет уверенности в защищенности своего банковского счета. Более того, они не хотят сдавать биометрические данные. «Пройдешь мимо кассы, улыбнешься – и чья-то покупка пройдет за твой счет», – объясняют опрошенные.

Мужчины чаще женщин (83% против 79%) говорят о неготовности расплачиваться лицом. Противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди респондентов от 35 до 44 лет (83%). При этом уровень ежемесячного дохода никак не повлиял на позицию участников опроса: подавляющее большинство как граждан с доходами до 50 тыс. рублей, так и граждан, зарабатывающих от 80 тыс. рублей, выступили против оплаты с помощью биометрии.

Ранее опрос SuperJob показал, что россияне с недоверием относятся к сдаче биометрии: такое предложение уже получали 12%, а согласились это сделать только треть из них.

Исследование проводилось 28-30 июня в 375 населенных пунктах во всех федеральных округах России среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что Банк России в этом году планирует запустить оплату в магазинах лицом за покупки до определенной суммы. В Сбербанке заявляли о планах внедрить оплату покупок в торговых сетях с помощью биометрии осенью этого года.

Москва, Наталья Петрова

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