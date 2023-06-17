Банк России хочет до конца года запустить оплату лицом в магазинах

Банк России в этом году планирует запустить оплату в магазинах лицом за покупки до определенной суммы. Об этом заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на полях ПМЭФ. По ее мнению, данный способ оплаты будет крайне востребованным на небольшие суммы.

«Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий», – сказала она в интервью телеканалу РБК, отметив, что нововведение «можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях».

Скоробогатова добавила, что в проекте также будет участвовать Национальная система платежных карт (НСПК).

Напомним, в октябре 2021 года на всех станциях московского метро запустили систему оплаты лицом (Face Pay). В сентябре 2022 года технологию распространили на Московское центральное кольцо. В январе этого года система биометрической оплаты проезда начала работу в столичном «Аэроэкспрессе».

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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