Система биометрической оплаты проезда начала работу в столичном «Аэроэкспрессе»

Рассчитаться за проезд в «Аэроэкспрессе» из аэропорта «Шереметьево» в столицу теперь можно с помощью Системы биометрической оплаты. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании.

«К системе подключили по два крайних турникета в Северном и Южном железнодорожных терминалах в аэропорту Шереметьево. Их обозначили черными стикерами. До 16 февраля поездки в «Аэроэкспрессе» по биометрии будут дешевле на 50 рублей», – говорится в сообщении.

Проходить по биометрии могут все пассажиры, которые уже используют сервис в метро и на МЦК – заново регистрироваться не нужно. Подключиться к этому способу оплаты проезда можно в приложении «Метро Москвы».

В компании уточнили, что сервис доступен только для поездок в вагоне стандартного класса.

«Это особенно удобно для пассажиров с багажом – не нужно ничего прикладывать к турникету. Если сервис будет популярен, подключим турникеты в других столичных аэропортах. В системе сейчас зарегистрировано более 300 тыс пользователей, которые совершили свыше 46,5 млн проходов. Важно, что другие способы оплаты также продолжат работать, выбор всегда остается за пассажиром, – заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на сайте «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору русскоязычного названия для сервиса бесконтактной оплаты проезда Face Pay. Наибольшее число москвичей выбрали вариант «Система биометрической оплаты». Варианты «Оплати улыбкой», «Облик» и «Лицо Москвы» набрали меньше голосов.

Москва, Андрей Дорофеев

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