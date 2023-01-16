Москвичи выбрали русскоязычное название для сервиса бесконтактной оплаты проезда

Электронное голосование по выбору русскоязычного названия для сервиса бесконтактной оплаты проезда Face Pay завершено в Москве. Об этом сообщается на сайте системы электронных опросов «Активный гражданин».

По данным системы, в голосовании приняли участие почти 195,5 тыс человек. Из них вариант названия «Система биометрической оплаты» получил поддержку 21% проголосовавших (41740 москвичей). 19% голосов набрал вариант «Оплати улыбкой». За названия «Облик» и «Лицо Москвы» высказались по 15% участников голосования. Столько же москвичей заявили, что данный вопрос должны решать специалисты. Еще 14% проголосовавших поддержали вариант «Оплата взглядом».

Ранее придумать русскоязычное название для Face Pay предложили самим жителям столицы. В телеграм-канале департамента транспорта было собрано более 1000 вариантов. Пять самых интересных из них вынесли на голосование.

Сервис бесконтактной оплаты проезда Face Pay запустили на всех станциях московского метро в октябре 2021 года. В сентябре 2022 года технологию распространили на Московское центральное кольцо.

Москва, Андрей Дорофеев

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